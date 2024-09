Flamengo tem pior público do ano em jogo com protestos e xingamentos a Tite

A insatisfação da torcida do Flamengo com o time ficou ainda mais evidente no Maracanã, na noite deste domingo (29). A partida contra o Athletico-PR, pelo Brasileiro, teve apenas 26.812 pagantes, pior público da temporada.

O que aconteceu

A partida marcou o reencontro do Rubro-Negro com a torcida após a eliminação na Libertadores. O Fla caiu nas quartas de final, após derrota para o Peñarol no Rio de Janeiro e empate sem gols no Uruguai.

A noite teve protestos contra técnico e membros da diretoria. O técnico Tite foi xingado pelos rubro-negros presentes, assim como o vice de futebol Marcos Braz e o presidente Rodolfo Landim.