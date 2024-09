São Paulo tem volta de Luciano, e Corinthians vai com Memphis no banco

São Paulo e Corinthians estão escalados com novidades nos titulares para o clássico deste domingo (29), no Mané Garrincha, pela 29ª rodada do Brasileirão. Luciano está de volta no lado do Tricolor, enquanto Memphis Depay segue como opção vindo do banco de reservas.

Os titulares

O Tricolor vai a campo com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Rato, Lucas e Luciano; Calleri. O técnico Zubeldía deixou o jovem William Gomes no banco para o retorno do camisa 10. Foi a única troca na equipe que enfrentou o Botafogo, pela Libertadores.

Já a escalação do Timão terá: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto. Ramón Díaz promoveu uma série mudanças na equipe que venceu o Fortaleza na Sul-Americana. Ele trocou peças nas laterais, na zaga e no meio de campo, mas manteve Romero e Yuri como dupla de ataque.