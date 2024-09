'Reciprocidade': Corinthians não conseguiu torcida mista contra o São Paulo

O Corinthians tentou, mas não conseguiu garantir a presença do seu torcedor no clássico contra o São Paulo deste domingo (29), às 16h, no Mané Garrincha.

O que aconteceu

O Corinthians pediu torcida mista à CBF, mas não obteve êxito. O São Paulo terá torcida única no Majestoso.

O Timão argumentou que a norma de torcida única em clássicos de São Paulo não precisaria valer em Brasília. A CBF recusou.