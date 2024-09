Por que clássico entre São Paulo e Corinthians não será no Morumbis?

O clássico entre São Paulo e Corinthians, marcado para este domingo (29), às 16h, será disputado no Mané Garrincha, em Brasília. O duelo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no Distrito Federal por conta dos shows do cantor Bruno Mars na casa do Tricolor.

O que aconteceu

A mudança ocorreu pela série de shows de Bruno Mars na capital paulista no começo do mês que vem. O estádio do São Paulo será o palco de seis shows do artista: 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro.

O São Paulo terá que entregar o estádio com antecedência para a organização do evento. Por isso, o clássico não será no Morumbis, mesmo não acontecendo nas datas dos shows.