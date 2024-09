Hernan: São Paulo faz ressalva a Zubeldía, mas 'culpa' falhas em eliminação

A diretoria do São Paulo avalia que Luis Zubeldía errou nas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, mas distribui a responsabilidade pela queda para o Botafogo no MorumBis, com pênaltis perdidos por Lucas e Calleri. A informação é do colunista André Hernan, no De Primeira.

A cúpula tricolor tem críticas ao planejamento e às substituições de Zubeldía nas duas competições de mata-mata, apurou Hernan. O entendimento, porém, é que a culpa pela eliminação na Libertadores é coletiva, marcada por erros individuais dentro de campo. No Morumbi, a sensação é que o time não correspondeu à festa da torcida.