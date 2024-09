Técnico revela dicas que deu a Yuri Alberto no Corinthians: 'Menos é mais'

Ex-técnico do sub-20 do Santos e do Goiás, Márcio Zanardi revelou que passou dicas para que Yuri Alberto superasse a fase ruim e reencontrasse o caminho dos gols.

O que aconteceu

Zanardi foi técnico do atacante do Corinthians ainda na base do Peixe. No começo deste ano, enquanto ainda estava no São Bernardo, o treinador reencontrou o centroavante do Timão em duelo entre as equipes pelo Paulistão.

Na conversa, Zanardi aconselhou Yuri a 'ser mais simples'. Ele revelou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube.