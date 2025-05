Playoffs NBA: Knicks vencem Celtics no jogo 4 e ficam a uma vitória das finais do Leste

? NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 13, 2025

Os Knicks conseguiram mais uma virada após estarem em desvantagem de dois dígitos, a terceira em quatro jogos da série. Jalen Brunson foi o cestinha da equipe, com 39 pontos e 12 assistências. Karl-Anthony Towns e Mikal Bridges marcaram 23 pontos cada e OG Anunoby anotou 20.

Os Celtics perderam em dobro. Além do jogo, Jason Tatum, que estava com partida de 42 pontos, lesionou o pé direito em um lance sem contato, restando pouco menos de três minutos no cronômetro do último quarto. Ainda não há o diagnóstico da lesão, porém, a maior suspeita é de um rompimento de tendão de Aquiles, lesão que pode afastar o ala por mais de um ano.

O próximo jogo será nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), no TD Garden, em Boston. Se os Knicks vencerem, garantem a classificação. Em caso de vitória dos Celtics, o jogo 6 será disputado novamente em Nova York.

Wolves também à frente

Pelas semifinais do Oeste, o Minnesota Timberwolves venceu o Golden State Warriors por 117 a 110 e abriu 3 a 1 na série. Em São Francisco, o Golden State viu Anthony Edwards e Julius Randle dominarem e levarem a decisão para casa.