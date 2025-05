Ancelotti confirma acordo com a Seleção Brasileira, mas demonstra incômodo com o anúncio

Restando ainda um ano de contrato com o Real Madrid, Carlo Ancelotti encerra sua segunda passagem no comando do clube espanhol com 231 jogos disputados, dois títulos de Liga dos Campeões (2021/22 e 2023/24) e dois títulos do Campeonato Espanhol (2021/22 e 2023/24).

Os Merengues ainda não se manifestaram sobre a saída do treinador.

"O futebol, como a vida, são aventuras que começam e terminam. Sempre tive em mente que um dia acabaria. Está chegando ao fim um período muito bonito. Aproveitei muito. Se a vida termina, imagine se não pode terminar um ciclo num time de futebol. Quero terminar bem. No dia 26, falarei sobre outro desafio. Nunca tive problema com o clube e nunca terei. É um clube que tenho no coração e continuará comigo mesmo depois que essa aventura terminar. Chega ao fim após alguns anos em que conquistamos muitos títulos e com uma lembrança fantástica que ficará para sempre. O Madrid vai divulgar o comunicado quando quiser divulgá-lo. Não há nenhum tipo de problema. Não sei quando farão isso. Vão fazer no momento que considerarem oportuno", finalizou Carlo Ancelotti.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Mallorca, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. A equipe da capital espanhola é a vice-líder da competição, com 75 pontos conquistados.

Em caso de derrota do Real Madrid nesta quarta-feira, o Barcelona, líder com 82 pontos, pode garantir o título do Campeonato Espanhol com duas rodadas de antecedência.