Corinthians tem time para brigar no topo e ganhar títulos, diz Arnaldo

O Corinthians voltou a vencer o Fortaleza e avançou à semifinal da Sul-Americana. No UOL News Esporte desta quarta-feira (25), o comentarista Arnaldo Ribeiro destacou a transformação da equipe dentro de campo. Ele apontou que o Timão hoje tem elenco para brigar por títulos após investir pesado na última janela de transferências.

'Dentro de campo, o Corinthians se transformou': "O Corinthians como clube não está fazendo nada certo, a gente tem que apontar. Tem processo de impeachment contra o presidente, caso de polícia, várias coisas podem acontecer fora de campo com o Corinthians neste ano ainda. Agora, dentro de campo, o Corinthians se transformou, pelo simples fato que hoje tem jogador sobrando. O Corinthians contratou 9 jogadores na janela de meio de ano — oito mais o Depay. Vários são titulares hoje já, são 21 contratações na temporada, o Corinthians tem a terceira maior folha de pagamento do país e tem elenco para disputar títulos e as primeiras colocações do Brasileiro. Simples assim, não tem segredo".

'Corinthians tem hoje um dos melhores elencos do país': "O Fortaleza contratou dois jogadores no meio do ano, o Corinthians contratou nove, o nível do time do Corinthians melhorou de forma abissal. Hoje, o Corinthians tem um dos melhores elencos do país. Aí também a gente não pode deixar a situação do clube colocar uma nuvem na análise do que o time do Corinthians pode produzir hoje em termos de jogadores. Vários são jovens, o time hoje tem uma vitalidade que não tinha no ano passado".