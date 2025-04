Patrocinadora explica chegada de Oscar e abre espaço para novos reforços

Oscar foi anunciado como "Super Reforço" em alusão ao nome da patrocinadora máster que ajuda nos salários do atleta. As ações realizadas pelo São Paulo agradaram e a empresa não descarta uma nova operação semelhante.

Toda aquela campanha de anúncio do Oscar envolvendo o S estilizado para a nossa marca no nome do jogador. Parabéns ao time comercial de marketing de São Paulo. Essa ideia veio deles e reverberou maravilhosamente. Não sei te dizer (se vamos repetir). Isso depende muito da agenda do clube com quem temos canal de comunicação muito aberto com o presidente. Existindo interesse do São Paulo em trazer um outro jogador e a gente entendendo que existe uma oportunidade comercial para a gente, vamos sentar e discutir, analisar e eventualmente avançar. Dependendo do nome e da envergadura do jogador. Pode ser que a gente faça novamente, sim.

Durante a operação que trouxe Oscar ao time, o nome do argentino Paulo Dybala foi ventilado e se tornou campanha da torcida nas redes sociais. Fonseca chegou a fazer um comentário nas redes sociais brincando com a situação do argentino, mas afirma que nunca soube se de fato existiu um contato.

Alexandre Fonseca o CEO da Superbet no Brasil comentou sobre o Dybala em uma página do São Paulo no insta. pic.twitter.com/xEUblVKmtP ? Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) December 26, 2024