Palmeiras: Como atacante virou intocável com poucos gols e sem assistências

O atacante Facundo Torres foi contratado pelo Palmeiras nesta temporada, ainda não emplacou com a camisa alviverde, mas ostenta o título de jogador mais utilizado por Abel Ferreira em 2025 — mesmo com apenas dois gols no ano e nenhuma assistência.

Ele deve estar entre os titulares mais uma vez hoje, contra o Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Como Facundo se tornou intocável

O atleta de 24 anos está entre os atletas com melhor recuperação entre os jogos, e por isso é utilizado com muita frequência por Abel Ferreira. Facundo disputou 17 dos 19 jogos do Palmeiras no ano e é o atleta de linha com maior sequência de jogos como titular (11 partidas).