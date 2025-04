Adversário do Fla surpreendeu 4 times de 1ª divisão e chegou à Libertadores

O elenco perdeu vários jogadores após o título da Copa Argentina, mas se reforçou. Inclusive com quatro atletas que vieram do Argentinos Juniors, que nos dois últimos anos jogou Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. As informações são do Guia da Libertadores, do jornalista Eduardo Monsanto.

Na estreia, frente à LDU, o Central Córdoba teve 6% de posse de bola no empate sem gols em Santiago del Estero. Finalizou 17 vezes, sendo dez de dentro da área; contra cinco, no alvo 6 a 2; trocou 471 passes contra 322, desarmou o dobrou de vezes, 26 a 13, fez o goleiro do time equatoriano executar cinco defesas.

As estatísticas são do aplicativo SofaScore. Diante do Flamengo a postura deverá ser mais cautelosa, mas não covarde. O time de Omar de Felippe já demonstrou coragem e não perderá a chance de fazer (mais) história no Maracanã, se o Flamengo permitir.

