Por que Calleri é esperança do São Paulo na Libertadores mesmo em jejum?

O centroavante entrou na reta final do jogo contra o Internacional, no domingo. Ele esteve entre os jogadores que foram poupados do time titular por causa do duelo com o Botafogo.

O camisa 9, porém, está a um passo de marca expressiva pelo Tricolor. Caso balance a rede contra o Alvinegro, chega a 14 gols pelo clube na Libertadores e vai igualar Rogério Ceni e Luis Fabiano no topo da lista de maiores artilheiros da competição sul-americana.

Foram quatro gols em sete jogos na atual edição da Libertadores. Ou seja, tem uma média de 0,57 gol por jogo — superior à média de 0,29 em 2024.

Outra boa notícia é que dos 75 gols pelo São Paulo, 45 foram no MorumBis, palco do jogo desta quarta-feira. Contra o Botafogo, ele tem um gol, na derrota por 2 a 1 na primeira rodada do Brasileiro do ano passado.

Calleri é o são-paulino que mais balançou as redes em uma única edição do torneio. Em 2016, ele marcou nove gols — na ocasião, o Tricolor foi eliminado na semifinal para o Atlético Nacional, que viria a se tornar o campeão.

Por que é esperança?

O ataque tricolor não tem se mostrado efetivo. A equipe marcou apenas duas vezes nas últimas cinco partidas — derrotas por 1 a 0 para o Atlético-MG e por 2 a 0 para o Fluminense, empate sem gols com o Galo, vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, empate em 0 a 0 com o Botafogo e derrota por 3 a 1 para o Internacional.