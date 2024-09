Arnaldo detona escalação do São Paulo: 'Zubeldía parecia ter chegado ontem'

No Posse de Bola, o comentarista Arnaldo Ribeiro criticou duramente a escalação de Luís Zubeldía na derrota do São Paulo em casa para o Inter no Brasileirão. Segundo ele, o time atuou sem nenhum jogador de marcação, e o treinador fez sua pior escalação desde que assumiu o cargo.

'Zubeldía parecia ter chegado ontem ao clube': "O São Paulo se o time titular é bem escalado, ele rende; se é mal escalado, é presa fácil. Ontem, o Alan Patrick já é ótimo jogador, quando joga livre então, é melhor ainda. E o São Paulo ontem teve a pior escalação do Zubeldía desde que ele chegou — ele parecia ter chegado ontem ao clube pelo desconhecimento do time que ele escalou e, sobretudo, do adversário, do momento do adversário, do principal jogador do adversário".

'São Paulo jogou sem nenhum marcador': "O São Paulo fez um gol, chutou uma bola na trave e teve aquela blitz maluca. Porém, num time que não tinha nenhum marcador, esse era o time do São Paulo ontem, ou você converte todas as suas chances de gol e faz quatro ou vai tomar um totó, e foi o que aconteceu. Eu também achei bem estranho o Zubeldía não ter aproveitado o que de bom teve do jogo de Belo Horizonte, contra o Cruzeiro".