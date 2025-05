Invicta em casa, Ferroviária recebe o Avaí, que busca a reabilitação na Série B

Em boa fase dentro de casa, a Ferroviária terá um duelo complicado para manter o ritmo. Nesta quinta-feira, às 21h35, recebe o Avaí na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), em jogo que abre a oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário busca a reabilitação, mas briga pelas primeiras colocações.

A Ferroviária está há dois jogos sem perder. Após vencer o Coritiba por 2 a 1, em casa, empatou com o Novorizontino, fora, por 2 a 2. Com isso, chegou a dez pontos. O desempenho como mandante é muito bom nesse início. Antes do Coritiba, já tinha empatado com o Remo, por 1 a 1, e vencido o Atlético-GO, por 2 a 0. Ou seja, 70% de sua pontuação total foram conquistados diante de sua torcida.

O Avaí está em situação melhor na tabela, com 12 pontos e brigando pelo G-4. Entretanto, não venceu nas duas últimas partidas: perdeu para o Goiás, por 2 a 1, fora, e empatou com o Atlético-GO, sem gols, em casa. Como visitante, soma uma vitória, um empate e uma derrota.