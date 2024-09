São Paulo vivencia quatro problemas antes de decisão contra o Botafogo

A derrota dentro do MorumBis para o Inter evidenciou quatro problemas no São Paulo dias antes de o Tricolor fazer, dentro de sua casa, o "jogo do ano" contra o Botafogo pela volta das quartas de final da Libertadores. Paulistas e cariocas empataram na ida por 0 a 0.

Os quatro alertas

Dificuldade contra times rápidos. O elenco de Luis Zubeldía tomou dois gols em transições em velocidade do adversário: após erro de passe de Ferraresi (no gol de Thiago Maia) e em contra-ataque iniciado com desarme sobre Lucas (no gol de Alan Patrick). O próprio técnico alertou sobre uma possível "repetição" diante do Botafogo devido à rapidez do adversário.