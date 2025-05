Internacional encara jogo decisivo contra o Nacional pela sobrevivência na Libertadores

O Internacional entra em campo nesta quinta-feira para o confronto até aqui mais decisivo do ano. Às 19h, no estádio Parque Central, em Montevidéu, o time gaúcho enfrenta o Nacional-URU pela quinta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Ambas as equipes chegam pressionadas, em situação delicada na tabela e com chances reais de eliminação precoce.

O time gaúcho ocupa a terceira colocação, com cinco pontos, um a mais que o Nacional, lanterna com quatro. Na rodada anterior, o Inter foi derrotado por 3 a 1 pelo Atlético Nacional, enquanto os uruguaios venceram o Bahia pelo mesmo placar. O equilíbrio da chave mantém todos os clubes na briga por vaga nas oitavas, o que intensifica o peso do duelo desta noite.

No encontro entre os dois na terceira rodada, em Porto Alegre (RS), houve empate por 3 a 3. Agora, o desafio do Inter será superar o tabu de não ter vencido fora do Rio Grande do Sul na temporada. Em sete partidas como visitante, foram quatro empates e três derrotas, com vitórias apenas no Campeonato Gaúcho.