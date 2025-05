Medina acelera recuperação e pode voltar em uma das ondas mais perigosas

Quando Gabriel Medina passou por uma cirurgia no ombro direito, em janeiro, a previsão era dura: o tricampeão mundial dificilmente voltaria a competir ainda nesta temporada. Mas quatro meses depois, contrariando os mais pessimistas, Medina já voltou a surfar - e surpreende com a possibilidade real de retornar ao Circuito Mundial ainda em 2025.

Na semana passada, ele fez sua primeira sessão na piscina da Beyond The Club, da qual é sócio em São Paulo. A evolução rápida da lesão animou a equipe médica e abre caminho para que ele volte a tempo da última etapa do calendário regular da WSL, em Teahupoo, no Taiti - sua onda preferida, onde já venceu duas vezes e conquistou seu bronze olímpico, mas também conhecida como "praia dos crânios quebrados", uma das mais perigosas do Mundial.

Alexander Rehder trabalha há anos com Medina Imagem: Reprodução/Instagram

O fisioterapeuta Alexander Rehder, do Espaço SETE, que acompanha Medina desde as primeiras semanas após a lesão, detalhou com exclusividade ao UOL como o surfista acelerou a recuperação, mas sem pular etapas. E por que ele pode estar pronto para voltar a competir em dois meses.