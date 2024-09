Flamengo: 'Se for eliminado, Tite deve ser demitido no aeroporto', diz RMP

O colunista Renato Maurício Prado, em participação no Fim de Papo desta segunda (23), opinou que Tite deve ser imediatamente demitido se o Flamengo for eliminado da Libertadores nas quartas de final da competição - a equipe rubro-negra perdeu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0 diante do Peñarol.

Na opinião de RMP, a demissão de Tite ainda pode dar uma esperança ao torcedor em relação à Copa do Brasil. O jornalista argumentou que, se o treinador não consegue conduzir bem o clube nas outras competições, não há como defendê-lo na única em que o Flamengo terá mais chances de título.