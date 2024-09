'Fora Tite': Torcida do Flamengo picha muro de sede após nova derrota

Um dos muros da sede do Flamengo, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, amanheceu pichado com ameaças a jogadores e pedido pela demissão do técnico Tite. O protesto foi realizado após a derrota para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

"Fora Tite" e "salário em dia, porrada em falta" foram os dizeres escritos no local. As imagens circulam nas redes sociais desde a madrugada.

Não houve menção a membros da diretoria. Em protestos nos mesmos moldes, em oportunidades anteriores, cartolas foram citados. Vale ressaltar que o clube está em ano eleitoral.