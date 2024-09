Mauro Cezar critica goleiro reserva do Flamengo: 'Tomou gol de pelada'

Matheus Cunha errou clamorosamente em dois gols tomados pelo Flamengo e não tem condições de defender a meta rubro-negra, avaliou o colunista Mauro Cezar Pereira, no Posse de Bola. Para ele, o arqueiro comprometeu o time na derrota com os reservas diante do Grêmio.

'Matheus Cunha não tem condição de ser goleiro do Flamengo: "Os garotos foram até bem, mas a lição de Porto Alegre é que Matheus Cunha, como se sabe desde o ano passado, não tem condições de ser goleiro do Flamengo. Nem reserva, falhou em dois gols, falhas bizarras, a segunda parece goleiro de pelada. Você vai jogar bola com os amigos, o goleiro não aparece e aí vai outro cara pro gol, que não sabe jogar no gol. Aí ele faz o quê? Defende a bola com a perna e toma o gol".

'Ele comprometeu muito': "Foi um negócio ridículo um goleiro profissional rebater aquela bola daquela maneira. Não tem condição. O legado do Sampaoli foi convencer o Matheus Cunha que ele joga bem com os pés e muita gente achar que ele pode ser goleiro do Flamengo. Ele não tem condição, precisar ser emprestado, ganhar rodagem e talvez um dia possa voltar em outro estilo. Ele comprometeu muito".