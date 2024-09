Dinizismo? Erro de Felipe Melo foi 'ensaiado', diz Helio De La Peña

'Gusttavo Lima é citado como dono da Vai de Bet', informa Marília Ruiz

A jornalista disse que essa informação não fez parte do inquérito conduzido pelo Ministério Público de Pernambuco, que levou à ordem de prisão de Gusttavo Lima. Além da conexão com a antiga patrocinadora do Corinthians, Marília Ruiz apontou que a participação do cantor em outros clubes de futebol - ele é patrocinador do Cruzeiro e dono da SAF do Paranavaí - chama a atenção da Justiça.

Na opinião do ex-atacante, o Corinthians mostrou que tem futebol para escapar do rebaixamento. Ele foi além e afirmou que o clube deve ganhar uma das copas.