Base ganha chance e é parte boa de Fla que ainda evita falar em priorizar

A comissão afirma que essa é uma gestão de minutagens. Ou seja, levar para Porto Alegre quem reúne as melhores condições.

Todos os titulares e Léo Ortiz treinaram no Ninho do Urubu durante o fim de semana. Até Gonzalo Plata e Alex Sandro, por exemplo, que fizeram só duas partidas desde a chegada ao Fla, ficaram fora.

Aprendi no Flamengo que temos de disputar tudo. É inquestionável. Inclusive as pressões se dão pela grandeza que tem. Só serei aceito se um grande título tiver. Aí então terei essa harmonia que teve no Grêmio de 2001, no Inter 2008 e 2009, e uma série de outras equipes. Busco agora no Flamengo. Tite