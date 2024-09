Diretor do Corinthians sobre Brasileiro: 'Recuperação precisa ser imediata'

Momento conturbado no Flamengo ajuda? "Respeito os dois lados, duas grandes equipes. Isso não é conversa para querer tirar o foco. Dois grandes, merecem respeito. Dessa forma que o Corinthians vai se preparar, e tenho certeza que o adversário também"

Situação de Hugo Souza. "Da forma que for, certamente vamos exercer. Fizemos o pagamento para o primeiro jogo do Brasileiro, e a ideia é que continue contando com o Hugo. É um goleiro titular que chegou ao clube e tem feito grandes jogos. Certamente, pretendemos contar com ele nesses dois jogos"

Conversa sobre a renovação do Romero? "Romero é bem tranquilo, conhece a casa, super identificado. Nos entrega muita coisa. Isso aí é tranquilo, não estamos preocupados. Certamente no momento certo tudo vai se resolver"