Corinthians jogará final do Brasileirão Feminino com uniforme novo

O Corinthians definiu a estreia de sua nova camisa alternativa, que foi lançada no mês passado: o traje será exibido aos torcedores neste domingo (22).

Ocasião especial

As "Brabas" serão as responsáveis pela utilização do uniforme na final do Brasileirão Feminino, contra o São Paulo. A camisa é mesclada em preto e branco e inspirada nas mulheres negras e na luta antirracista.

O duelo ocorre na Neo Química Arena, e o Corinthians venceu a partida de ida, dentro do MorumBis, por 3 a 1.