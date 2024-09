Presidente do Corinthians nega SAF e garante Hugo Souza contra o Flamengo

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou com a imprensa após o sorteio dos mandos de campo da Copa do Brasil. Além de comentar sobre a decisão em casa, o mandatário negou uma possível SAF no clube e garantiu Hugo Souza em campo na semifinal do torneio nacional. A equipe tenta fechar a compra do goleiro para evitar pagar R$ 1 milhão para tê-lo em campo nas partidas de ida e volta.

Sempre deixei claro que sou contra. O Corinthians jamais vai virar SAF. Não precisa disso. Tem uma torcida maravilhosa que mantém essa instituição do tamanho que ela é. Deixei claro desde a campanha que sou contra e na nossa gestão não terá SAF.