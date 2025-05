Jogadores do San Lorenzo fazem greve por salários atrasados

A apenas quatro dias do confronto das quartas de final do torneio Apertura do Campeonato Argentino, os jogadores do San Lorenzo decidiram não treinar, nesta quinta-feira, em decorrência dos recorrentes atrasos no pagamento dos salários do time profissional.

Os atletas aguardam uma reunião com a diretoria do clube para sanar o problema. De acordo com o diário argentino Olé, o valor devido seria quitado com um dinheiro enviado pela AFA (Associação de Futebol Argentino) a todos os clubes da primeira divisão, mas a conta bancária fornecida do clube estava bloqueada.

"Não buscamos conflito, mas sim uma solução concreta e justa. Queremos expressar publicamente nossa profunda preocupação e consternação com a difícil situação que estamos vivendo", explicou Iker Muniain, capitão da equipe, em sua conta no Instagram. "Não é apenas uma questão de dinheiro, mas de respeito, de dignidade e de condições básicas de trabalho que todo trabalhador merece. Esperamos que esta situação seja resolvida com a urgência e seriedade que requer", comentou.