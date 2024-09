Champions estreia com 'cara de liga' e mais times; veja formato e clubes

A Champions League começa nesta terça-feira (17), mas o formato não é mais o mesmo. A competição agora tem mais cara de liga e conta com mais times na disputa.

Novo formato e mais concorrentes

A Champions League não tem mais fase de grupos com 32 times divididos em oito grupos de quatro equipes cada. Agora, 36 clubes integram uma chave única e disputarão dois jogos a mais do que no modelo antigo da fase inicial — oito contra seis do formato passado.