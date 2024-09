Árbitro de Fluminense x São Paulo é denunciado e pode ser punido pelo STJD

O árbitro Paulo César Zanovelli, que comandou o polêmico Fluminense 2x0 São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no início do mês, foi denunciado e pode ser punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). As informações foram divulgadas inicialmente pela ESPN e confirmadas pela coluna Lei em Campo, do UOL.

O que aconteceu

Zanovelli será julgado por "deixar de observar as regras da modalidade", ato que consta no artigo 259 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva).

Ele pode ser suspenso de 15 a 120 dias em caso de condenação do STJD. Se houver reincidência, a pena pode subir para até 240 dias — e com multa de até R$ 1 mil.