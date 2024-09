Champions dará R$ 15 bilhões em premiações e vai até maio de 2025; veja

Bônus da Champions

Vitória na fase de grupos: 2,1 milhões de euros (R$ 12,8 milhões)

Empate na fase de grupos: 700 mil euros (R$ 4,2 milhões)

Classificação às oitavas entre os oito mais bem colocados: 2 milhões de euros (R$ 12,2 milhões)

Classificação às oitavas via playoffs: 1 milhão de euros (R$ 6,1 milhões de euros)

Datas da Champions

Fase de liga: 17 de setembro de 2024 a 29 de janeiro de 2025

Playoffs para o mata-mata: 11 a 19 de fevereiro de 2025

Oitavas de final: 4 a 12 de março de 2025

Quartas de final: 8 a 16 de abril de 2025

Semifinais: 29/30 de abril e 6/7 de maio de 2025

Final: 31 de maio de 2025

Champions terá novo formato

A Champions League não tem mais fase de grupos com 32 times divididos em oito grupos de quatro equipes cada. Agora, 36 clubes integram uma chave única e disputarão dois jogos a mais do que no modelo antigo da fase inicial — oito contra seis do formato passado.