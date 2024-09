Palmeiras resolve jogo em 18 minutos, atropela Criciúma e cola no Botafogo

Show no Allianz Parque? Desta vez, foi do próprio Palmeiras. O Verdão resolveu o jogo em vinte minutos, fez 5x0 no Criciúma e não deixou o Botafogo escapar na ponta da tabela. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias (contra), Estevão e Veiga fizeram os gols dos donos da casa neste domingo (15), pela 26ª rodada do Brasileirão.

A vitória coloca o Palmeiras na segunda posição do Brasileirão, com 50 pontos, três atrás do líder Botafogo. O próximo compromisso palmeirense é diante do Vasco no domingo (22). O jogo será disputado no Mané Garrincha, em Brasília.

Já o Criciúma estaciona na porta da zona de rebaixamento: é o 15º com 28 pontos. O Tigrão recebe o Athletico no próximo domingo (22).