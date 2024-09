Ex-mulher diz que foi agredida por Caio Paulista; jogador do Palmeiras nega

Em relação à carta aberta postada ontem pela minha ex-namorada e mãe da minha terceira filha, venho a público me posicionar. Tivemos um relacionamento de alguns meses e, passado quase um ano do fim, estamos discutindo na Vara Familiar de São Paulo temas financeiros relacionados à pensão alimentícia e outras demandas. Até o momento, não houve acordo e corre em segredo de justiça. Não existe nenhuma outra demanda em Vara Criminal relacionada a supostas agressões. Venho afirmar que nunca a agredi, bem como não agredi nenhuma outra mulher, e, acima de tudo, a respeito como mãe da minha filha. Caio Paulista, em nota oficial.

Caio Paulista atua pelo Palmeiras desde janeiro de 2024 Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O Palmeiras afirma que questionou Caio Paulista sobre a suposta agressão à ex. O clube divulgou um comunicado e diz que seguirá acompanhando a investigação sobre o caso.

A Sociedade Esportiva Palmeiras esclarece que, tão logo tomou conhecimento sobre a carta aberta publicada pela mãe de um dos filhos do atleta Caio Paulista em uma rede social, o jogador foi convocado pela diretoria para uma reunião, ocorrida na noite de sábado. Questionado a respeito do relato e das imagens divulgados, Caio Paulista negou ter cometido qualquer agressão e disse não haver processo ou investigação contra ele na esfera criminal. É de conhecimento público que o Palmeiras não tolera qualquer forma de violência e tem no respeito pela mulher um de seus valores fundamentais. Todos os colaboradores do clube devem seguir as normas de conduta estabelecidas internamente, que preveem diferentes medidas punitivas, a depender da gravidade do fato e da comprovação penal. O Palmeiras seguirá acompanhando o caso com a devida atenção.

Comunicado oficial do Palmeiras

Expulsão em jogo

Caio Paulista jogou neste domingo (15) em Palmeiras x Criciúma pela 26º rodada do Brasileirão. O Palmeiras fez 5 a 0 no adversário. Flaco López, Felipe Anderson, Tobias (contra), Estevão e Veiga marcaram os gols.

O lateral foi expulso aos 21 minutos do segundo tempo após lance com Allano. O lateral do Palmeiras puxou o atacante do Tigre, que sairia sozinho em chance clara de gol. O árbitro inicialmente deu cartão amarelo a Caio Paulista, mas foi chamado pelo VAR e, então, aplicou o vermelho.