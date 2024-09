Joelinton revela interesse em defender três times caso volte ao Brasil

Se Deus quiser, um dia espero voltar, espero encerrar no Sport, clube eu iniciei. Também tenho desejo de jogar para outro clube no Brasil Joelinton, ao UOL.

Acho que o time do São Paulo foi um clube que eu acompanhei também, acho que é um time muito grande no nosso futebol. Gosto muito do Palmeiras também, tenho um amigo que é fã do Palmeiras e ele fala que eu vou jogar lá ainda. Os dois clubes eu tenho uma admiração muito grande. Quem sabe um dia poder jogar um dos dois

