Desfalque na final das Olimpíadas, Antônia celebra oportunidade em poder voltar a jogar pela Seleção

Recuperada de uma fratura e uma lesão no ano passado, a lateral Antônia, presente nas duas convocações de Arthur Elias em 2025, celebrou poder voltar a jogar pela Seleção Brasileira, especialmente contra os Estados Unidos. A atleta não pôde estar em campo na final dos Jogos Olímpicos, justamente contra as americanas.

Antônia estava ausente por conta de uma fratura na fíbula da perna esquerda, sofrida contra a Espanha, na semifinal.

"Eu senti como uma dor muscular. Estava doendo, mas continuei no calor do jogo, o corpo quente, você não sente a mesma dor. Eu sabia a necessidade de estar ali porque a gente já tava com uma a menos. Então na hora foi totalmente coração. Eu sabia que a equipe precisava, mesmo com dor eu fui no meu máximo. Sabia que de alguma forma eu poderia ajudar. Acho que eu faria tudo de novo", relembrou.