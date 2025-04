Volante brasileiro celebra gol em vitória do Nantes no Francês: "Foi especial"

O volante Douglas foi decisivo na vitória de 2 a 1 do Nantes sobre o Nice, fora de casa, nesta sexta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro marcou o gol que abriu o placar do embate.

Este foi o terceiro gol do ex-Fluminense, Corinthians e Bahia na temporada. Com o resultado, o Nantes chegou aos 30 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento.