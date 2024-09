Abel cita 'Divertida Mente' após goleada e promete: 'Vamos lutar até o fim'

Expulsão do Caio Paulista: "Posso fazer uma pergunta? Acha que é justa ou não a expulsão? Eu digo. É justo. Só pergunto à comissão de arbitragem porque contra o Botafogo, com o Flaco López, não é vermelho, também. Depois dizem que o técnico é reclamação. Se o diretor de arbitragem diz que fazem reuniões frequentemente, dou parabéns ao árbitro, que tem a ver com os três Ds. Contra o Botafogo não há domínio, mas porque teve a falta. Gostaria de responder a todos no futebol brasileiro porque hoje no lance do Caio é vermelho e no lance do López do Botafogo é amarelo. Quem é competente, que responda a mim, aos treinadores do futebol brasileiro. Por que hoje foi vermelho e no jogo contra o Botafogo não foi. Gostaria desta resposta. Não consigo responder"

Desempenho de Maurício e analogia com Veiga: "A comunicação social encontrou um nicho muito bom, de quando tudo aconteceu, puder analisar, criticar. Fazer a autópsia é muito fácil depois. Quando decidimos contratar, sabemos do potencial, que há jogadores que podem demorar um ano ou dois. O Veiga chegou aqui com 20 anos, até mais novo que o Giay, não sei, e chegou a se firmar mais ou menos com a nossa chegada. E está há quatro anos a top. E é muito difícil no Brasil um jogador estar... e ele está no clube há oito anos. Não sei se como treinador aguento tanto tempo em um clube por tudo. É preciso descansar, ter tempo para família. Sou pai e marido, não só treinador. E gosto de viver. Deu para viver, ajudar a economia de São Paulo. Quero ter vida. Hoje é vitória dos jogadores e da torcida, agradeço pelo carinho, mesmo fora da Copa e Libertadores continuam a encher estádios, a apoiar. Nossos jogadores têm que perceber isso: jogar futebol é como um parque de diversões. Temos de estar frescos, para me divertir e tirar o máximo. Maurício foi identificado por nós quando o Scarpa saiu, que faltava um jogador para competir com o Veiga. Às vezes conseguimos buscar os jogadores, apostamos no Jhon Jhon, ver se ele consegue dar resposta. A verdade é que é muito jovem, o Bragantino viu nele o que vimos, por isso o comprou. Ele é jovem ainda, acreditamos, podem jogar os dois (Maurício e Veiga). Se fosse preciso correr atrás, podemos colocar o Ríos a 5, e o Veiga de 8/10. Ele nos traz competitividade, para os jogadores lutar por um espaço entre os 11. Antes de competir, temos de buscar com respeito um pelo outro"

Achou o time? "Podem ver quantos jogos tive seguidos com a mesma equipe. Mas a partir do momento que ficamos fora da Libertadores e da Copa, eu mesmo disse aos jogadores, vamos treinar mais e jogar menos. E não vão jogar todos que gostariam de jogar. Não posso mentir. Se faço dez jogos por mês ou quatro, tenho menos jogos. Mostrar quanto cada um quer em cada jogo. Aos jogadores é claro meu critério de escolha: comportamento, rendimento e estratégia. Se alguém que fez gol hoje, se entender que no próximo jogo tem que ficar fora, se tiver comportamento, treinar acima do eu, como bom profissional, o rendimento, a estratégia tem a ver comigo. O que quero é que todos os dias foquem no que controlam, que é se preparar. Eu gosto deles todos, me ajudaram muito e vão continuar ajudando. Corta-me o coração não usar todos, mas a Fifa diz que as regras são claras. Podem jogar 11 e entrar 5. Por mim mudava a regra e entravam todos, mas não posso. O clube os paga, comprometeu-se com uma obrigação. Eles têm deveres e direitos. De ser profissional, de preparar, quando for a vez dele de jogar, dar o melhor. Por mim jogavam todos, mas feliz ou infelizmente, porque tudo acontece por uma razão, estamos fora da Copa e da Libertadores. Vamos focar só no Brasileirão e lutar por ele até o fim"