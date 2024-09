Vitor Guedes: 'Palmeiras é o principal favorito ao título do Brasileirão'

A goleada do Palmeiras contra o Criciúma no Campeonato Brasileiro foi assunto do programa Fim de Papo: Prorrogação, transmitido no YouTube do UOL Esporte.

O colunista Vitor Guedes acredita que a vitória deste domingo (15) reforça o Palmeiras como o principal candidato a vencer o Brasileirão. Ainda de acordo com o jornalista, o Botafogo é o único time capaz de competir pelo título.