'Estêvão vai concorrer antes que Endrick a melhor do mundo', diz Lavieri

A atuação de Estêvão na goleada do Palmeiras contra o Criciúma, na rodada deste domingo (15), foi discutida no programa Fim de Papo: Prorrogação, do canal UOL Esporte no YouTube.

Para o colunista Danilo Lavieri, Estêvão deverá concorrer ao prêmio de melhor jogador do mundo antes de Endrick. Já Vitor Guedes valorizou mais o ex-jogador do Palmeiras, o destacando como principal nome do título brasileiro do ano passado.