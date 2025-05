Campeão mundial, Rivaldo acredita em bom trabalho de Ancelotti à frente da Seleção Brasileira

Um dos melhores jogadores da história do futebol brasileiro, Rivaldo usou suas redes sociais para demonstrar apoio a Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira. Antes, o ex-atleta havia declarado que preferia um treinador brasileiro e não um estrangeiro. Entretanto, ressaltou que, contratando um profissional de fora, a CBF assinou com um dos melhores comandantes do futebol.

"Sempre preferi que a Seleção Brasileira fosse comandada por um técnico brasileiro, por questão de identidade. Afinal, todos os nossos cinco títulos mundiais foram conquistados com treinadores nacionais, e até hoje nenhum técnico estrangeiro venceu uma Copa por outro país. Mas, diante dos resultados recentes e da pressão da imprensa e da torcida, a escolha por um estrangeiro acabou sendo inevitável. Pelo menos optaram por um dos melhores: Carlo Ancelotti, um treinador vitorioso que tive o privilégio de ser comandado", declarou Rivaldo, em seu Instagram.