Lucas sente dores no joelho e deve desfalcar o São Paulo novamente

Nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, Lucas voltou a sentir dores no joelho direito e passou a ser dúvida no São Paulo para enfrentar o Libertad, nesta quarta-feira, no Morumbis, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

"O meia-atacante Lucas sentiu dores no joelho direito durante o treinamento desta manhã e foi encaminhado para o REFFIS Plus, onde permanecerá em tratamento, passando por avaliações periódicas do quadro clínico", informou o clube por meio de nota oficial.

O jogador sofreu um trauma no mesmo local durante a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no dia 10 de março ? data em que foi titular pela última vez.