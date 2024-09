Pressionado, Dorival finalmente se rende ao trio do Real Madrid na seleção

"Senti muita falta não de um homem de referência, mas um homem mais centralizado para atacar a última linha. Endrick tem essa característica, precisa se adaptar à função, mas é quem mais se aproxima dessa condição", explicou o treinador.

Como vai ser o encaixe?

"Não quero que o Rodrygo seja referência. Ele pode jogar de tudo, menos de 9. A mobilidade dele, a inteligência dele, a infiltração do Real é tudo que quero aqui. A liberdade é essa para executar movimentos sem a necessidade de uma única função. É a forma como vinha jogando com Vini e Bellingham voltando um pouco mais para a recomposição, com liberdade do meio para frente. Foi o que propomos com eles mais próximos. Com Endrick, Rodrygo abre um pouco mais, um pouco mais posicional com liberdade de posição. Não acredito em posição única, sempre quero ver liberdade de posicionamento."

Rodrygo é exceção. Saiba qual:

"Rodrygo tem alternado funções e com exceção dele tento manter o que é realizado nos clubes para manter aproveitamento maior de cada um deles. Com tempo curto, se alterar muito perdemos o que começamos a ganhar na Copa América e amistosos anteriores. Tudo é um caminho."

Combinação Vini, Rodrygo e Endrick com Dorival:

Inglaterra (1 a 0) - Endrick entra no lugar de Rodrygo e faz gol, após jogada de Vini.