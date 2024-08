Mercado: rescisão no Corinthians, novo interessado em Ríos e 'troca' no Fla

E o Yuri? A proposta do Southampton animou Yuri Alberto, mas ainda não convenceu o Corinthians, que quer uma proposta melhor pelo atacante. O alvinegro até gostou dos valores, mas não quer um empréstimo com opção de compra — a ideia é garantir uma venda, mesmo que não neste momento. Os europeus oferecem 3 milhões de euros (R$ 18 milhões) pelo empréstimo de um ano, além de opção de compra de 18 milhões de euros (R$ 110 milhões).

Richard Ríos despertou interesse de europeus Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Ríos na mira dos europeus (de novo). Depois de uma sondagem do PSG, o Palmeiras voltou a recusar uma investida do futebol europeu pelo volante Richard Ríos, valorizado após a disputa da Copa América. Desta vez, foi o West Ham quem buscou o colombiano. Os ingleses sinalizaram interesse e estavam dispostos a pagar entre 22 a 25 milhões de euros (R$ 135 e 153 milhões, respectivamente). A procura, no entanto, não avançou, já que a diretoria bancou que não vai negociar o atleta de 24 anos.

Troca quase concretizada. O Flamengo se prepara para anunciar o meia Carlos Alcaraz, e a inclusão de Victor Hugo no negócio já está confirmada. O jovem criado na base não viajou a Salvador para a Copa do Brasil e vai sair por empréstimo rumo ao Goztepe, da Turquia, clube que pertence ao mesmo grupo que controla o Southampton — time do novo reforço. O rubro-negro pagará pouco menos de 18 milhões de euros (R$ 110,2 milhões na cotação atual) para ter o argentino.

Palmeiras e Gabigol: ainda dá? O Palmeiras desistiu de Gabigol após oferecê-lo um pré-contrato, mas não descarta reabrir negociação com o atacante, informou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte. Lavieri esteve no jantar em comemoração dos 110 anos do Palmeiras e contou bastidores da conversa com a diretoria sobre Gabigol. "Dependendo de como for a situação em dezembro, não dá para descartar que o Palmeiras volte a conversar com Gabriel", disse.

Neymar nega rumores. O atacante Neymar desmentiu que se ofereceu para voltar ao Barcelona. A informação foi divulgada por Gerard Romero, jornalista do canal espanhol Jijantes. O perfil do site oficial do jogador publicou um comunicado negando a informação: "Esta notícia é de uma tremenda falta de respeito ao atleta e a seu clube, Al-Hilal", diz o texto. O comunicado ainda cita que Neymar "está feliz em Riade e em breve retornará aos gramados".