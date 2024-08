Victor Hugo fica fora de jogo e Flamengo se prepara para anúncio de Alcaraz

O Flamengo se prepara para anunciar Carlos Alcaraz. Dirigentes do clube, Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram a Londres para a assinatura do contrato com o meio-campista. A inclusão de Victor Hugo no negócio já está concretizada.

O que aconteceu

O jovem criado na base não viajou a Salvador para a Copa do Brasil. Victor Hugo vai sair em empréstimo para o Goztepe, da Turquia, clube que pertence ao mesmo grupo que controla o Southampton. Por isso, fica fora da lista de relacionados.

A inclusão do jogador no negócio já está certa. Esse era um dos últimos detalhes a serem resolvidos, incluindo os valores da opção de compra.