Corinthians anuncia a contratação do atacante Héctor Hernández até 2026

A multa rescisória é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Formado pelo Atlético de Madrid (ESP), o atacante espanhol passou por Elche (ESP), Albacete (ESP), Málaga (ESP), Rayo Majadahonda (ESP), Fuenlabrada (ESP), Cultura Leonesa (ESP) e Rayo Majadahonda novamente antes de chegar ao Chaves.

Mesmo com Héctor Hernández, o Corinthians ainda procura um centroavante. Arthur Cabral, do Benfica, é o alvo principal.