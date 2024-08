Neymar desmente que tentou voltar ao Barcelona: 'falta de respeito'

O jornalista espanhol disse que Neymar se ofereceu para voltar, mas que a negociação foi vetada pelo técnico do Barcelona, Hansi Flick.

O brasileiro teria aproveitado a busca do Barça por um atacante que atua pelo lado esquerdo do campo para tentar cavar uma volta ao clube.

Neymar tem contrato com Al-Hilal até o fim da temporada 2024/2025. O atacante está em fase final de recuperação de uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo e deve voltar aos gramados entre setembro e outubro.

O Barcelona continua procurando um jogador para a posição. Nico Williams, do Athletic Bilbao, foi a primeira opção, mas o negócio não andou. Federico Chiesa, da Juventus, e Rafael Leão, do Milan, são outros nomes na mira do clube catalão.

Leia o comunicado:

Além de MENTIRA, esta noticia é de uma tremenda falta de respeito ao atleta e a seu clube, Al-Hilal. Neymar Jr tem contrato com o clube saudita, está feliz em Riade e em breve retornará aos gramados para alegria de seus fãs no mundo inteiro.