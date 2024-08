Arthur Sousa vence Corinthians na Justiça e tem rescisão registrada no BID

O atacante Arthur Sousa venceu o Corinthians em primeira instância na Justiça de Trabalho e teve sua rescisão contratual registrada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira. O clube e o jovem de 21 anos travam uma batalha judicial após o jogador, no começo de julho, ter alegado falta de pagamento de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). O Timão quitou a pendência pouco tempo depois de Arthur entrar com uma ação contra o clube.

Assim como Gustavo Mosquito, Arthur Sousa venceu a disputa judicial em primeiro instância. O departamento jurídico do Corinthians pode recorrer da decisão.

No começo do mês passado, atacante pediu uma rescisão unilateral de maneira indireta, que o empregador dá causa à rescisão. Contudo, o Corinthians quitou as pendências com Arthur. Por isso, os juízes responsáveis pelo caso negaram três liminares ao atleta, por não considerarem a necessidade de imediatismo para resolver a questão. Após audiência na última segunda-feira, o jogador obteve a rescisão em primeira instância.