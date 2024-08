Estado de saúde de Izquierdo atualizado: veja informações sobre o jogador

Izquierdo está internado desde quinta-feira (22). O defensor sentiu-se mal durante o jogo contra o São Paulo, no MorumBis, válido pela Copa Libertadores. Ele foi atendido por médicos dos dois times no gramado e deixou o estádio de ambulância. Ele teve uma arritmia seguida de parada cardíaca.

A cônsul uruguaia Marta Echarte afirmou que a situação de Izquierdo "é praticamente irreversível". Echarte esteve no hospital na segunda-feira (26).

Izquierdo teve detectada uma pequena arritmia em 2014, quando tinha 17 anos. A informação foi revelada por Sebastián Bauzá, secretário nacional de Esporte do Uruguai, durante a participação no programa "Minuto 1", da rádio Carve Deportiva, no início da semana.

O último boletim divulgado pelo hospital

O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico.