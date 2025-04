Philipp Lahm elogia Vini Jr: "Ele me impressiona muito, incrivelmente difícil de marcar"

?? @FCBarcelona_es 1-0 @RealMadrid pic.twitter.com/pLXaQz5sZe

"Vini Jr me impressiona muito. Principalmente pela sua capacidade de fazer as coisas em alta velocidade e de iniciar jogadas de ataque ainda no próprio campo defensivo. Isso o torna incrivelmente difícil de marcar do ponto de vista de um lateral. Talvez o que seja menos valorizado é o quão fisicamente preparado ele é e como consegue manter a aceleração: ele consegue correr 70 metros sem perder velocidade ? e ainda finaliza brilhantemente no fim de uma dessas corridas", afirmou Lahm.

O alemão também comparou Vinicius aos pontas Arjen Robben e Franck Ribéry, ambos ex-companheiros de Philipp Lahm no Bayern de Munique. Ele destacou o perigo do brasileiro conduzir a bola em direção à área, dizendo que é necessário afastá-lo em direção às laterais.

"Seu drible e suas mudanças de direção me lembram Robben e Ribéry. No entanto, ele tende a ser menos aplicado defensivamente, o que abre oportunidades para atacá-lo em momentos de transição. Defendê-lo com a bola nos pés é mais difícil. Não acho que Vini Jr possa ser completamente neutralizado, mas é crucial não dar espaço para que ele corte para dentro. Você precisa negar os ângulos e os espaços que permitem que ele conduza em direção à área. É preciso empurrá-lo para fora, sempre em direção à linha lateral", completou.

Philipp Lahm foi um dos maiores laterais do futebol alemão. Ídolo da seleção - vencedor da Copa do Mundo de 2014 - e do Bayern de Munique, ele foi oito vezes campeão alemão, venceu uma Champions League e um Mundial. São 517 partidas com a camisa do Bayern, com 16 gols e 70 assistências.