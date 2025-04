Leo Godoy se diz "confortável" e nega desejo de sair do Santos: "Quero reverter a situação"

Nesta terça-feira, Leo Godoy usou as suas redes sociais para garantir que não tem o desejo de sair do Santos neste momento. O lateral direito decidiu se pronunciar após surgirem rumores de que ele teria pedido para voltar ao Athletico-PR.

"Diante dos rumores que surgiram nas últimas horas, quero esclarecer que em nenhum momento pedi para sair do clube. Estou muito confortável em Santos e quero reverter a situação junto com meus colegas. Um abraço", publicou no Instagram.

(Foto: Reprodução)