Marcos Rocha inicia transição física e Palmeiras encerra preparação para estreia na Copa do Brasil

Além deles, o zagueiro Murilo, o lateral direito Mayke e o meia Raphael Veiga, que também seguem em transição física, participaram do treino com o restante dos jogadores.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras encara o Ceará na Copa do Brasil pela quinta vez na história. O Verdão levou a melhor em três oportunidades (1997, 1998 e 2020), enquanto o Vozão venceu em 1997.

Depois de uma sequência de sete vitórias consecutivas, o Palmeiras foi superado pelo Bahia no último domingo por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Por outro lado, o Ceará empatou em 1 a 1 com o São Paulo no sábado, também no Castelão.